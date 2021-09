Patrice Evra est prêt à devenir entraîneur

Patrice Evra a annoncé via ses réseaux qu'il était désormais en détention des licences UEFA A et UEFA B, après avoir travaillé à Carrington, le centre d'entraînement de Manchester United, ainsi qu'à la fédération danoise de football (DBU Fodbolskole). "Un grand merci à eux ainsi qu'aux joueurs qui ont dû endurer mes cris sur le terrain de longues heures", écrit l'ancien latéral de Manchester United, 40 ans et retraité depuis l'année passée après une dernière brève pige à Brentham.

B license ✅ A license ✅ I would like to say a massive thanks to the clubs @ManUtd ♥️ DBU Fodboldskole 🙏🏽for letting me take over, to all the players who’s had to endure many hours of my yelling on the pitch ☺️... pic.twitter.com/wVVe1n6954