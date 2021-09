Eupen prolonge l'une de ses promesses

Au lendemain de la victoire 0-3 au Beerschot, Eupen a prolongé l'une de ses promesses.

Au lendemain de la large victoire des Pandas 0-3 au Beerschot, Eupen prolonge Isaac Nuhu. Titulaire lors des trois dernières rencontres, le milieu de terrain de 19 ans a notamment provoqué les deux cartes rouges du Beerschot hier.

Virevoltant depuis le début de la saison, Isaac Nuhu est cependant toujours à la recherche de son premier but ou de sa première passe décisive avec Eupen cette saison. Au vu de la qualité de ses trois dernières rencontres et de cette joyeuse nouvelle pour lui, nul doute que ça ne saurait plus tarder.