La Gantoise renverse le Cercle et sort de la zone rouge

Menés au score, les Buffalos ont su se réveiller en seconde période pour enfin sortir du bas de classement.

Depuis le début de la saison, les Buffalos sont un peu dans le fond du trou et n'arrivent pas à lancer leur championnat. Ce dimanche, les hommes de Vanhaezebrouck ont une nouvelle fois été "à réaction."

C'est en effet le Cercle qui a ouvert le score en première période, via Alex Millan sur penalty (38', 0-1). Dans la foulée, on sent que rien ne va dans le jeu des Gantois. Le public local a même sifflé son équipe en seconde période.

© photonews

Puis coach Vanhaezebrouck a effectué trois changements... et cela a payé directement. Julien De Sart a égalisé d'une belle frappe de l'entrée du rectangle (63', 1-1) avant que Lemajic ne place une tête victorieuse pour offrir les trois points aux siens (73', 2-1).

La Gantoise s'impose donc et file vers le milieu du classement. Pour le Cercle, avec seulement 9 points, le début de saison est assez compliqué.