🎥 Le but qui a crucifié Mouscron dans les dernières secondes

Les Hurlus ont concédé la défaite dans les arrêts de jeu, dimanche soir.

Les affaires ne s'arrangent pas pour l'Excel Mouscron, toujours bon dernier de D1B avec un point, et qui a concédé sa cinquième défaite en six matchs, dimanche soir, contre Westerlo. Une faite concédée dans les arrêts de jeu, suite au but de Fernand Gouré. Une grande première pour le jeune attaquant ivoirien, arrivé en Belgique cet été et qui n'avait pas encore marqué pour les Campinois.