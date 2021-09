Clap 300 pour David Hubert

Le médian du Essevée a franchi un cap ce week-end avec le Essevée.

David Hubert a été célébré, samedi après-midi, au Stade Arc-en-Ciel. Le médian disputait en effet son 300e match en Belgique. Un total qu'il a atteint avec six clubs différents: c'est avec Genk que David Hubert a disputé le plus rencontres au plus haut niveau du football belge (85), mais il a aussi porté les couleurs de Mouscron, d'OHL, de Waasland-Beveren, de la Gantoise et de Zulte Waregem, où il est arrivé cet été.