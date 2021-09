Hein Vanhaezebrouck: "J'espère pouvoir récupérer quelques blessés"

La Gantoise s'est imposée dans la douleur au Cercle de Bruges, dimanche après-midi.

"Nous avons été meilleurs que le Cercle, mais certaines choses doivent changer car la rencontre aurait pu tourner dans un autre sens", reconnaît le coach des Buffalos.

Mais les Gantois ont aussi des circonstances atténuantes. "Il nous manque dix joueurs. Malgré le noyau assez large, on commence à avoir des problèmes à certaines positions. Et les rencontres s'enchaînent vite. Jeudi et dimanche, on joue à nouveau. J'espère récupérer un certain nombre de joueurs et pouvoir changer les choses, car c'est nécessaire."