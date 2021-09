Les tickets pour les demi-finales et la finale de Nations League sont en vente

Ce lundi à 14h ont été mis en vente les billets pour assister au Final 4 de Nations League.

Jeudi 7 octobre, les Diables Rouges affronteront la France au Juventus Stadium pour tenter de décrocher une place en finale. Les places sont à 10 euros en catégorie 3, 20 euros en catégorie 2 et 40 euros en catégorie 1. La finale se déroulera à San Siro le 10 octobre avec des places à 10euros (catégorie 3), 30 euros (catégorie 2) et 70 euros (catégorie 1).

