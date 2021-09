Wouter Vrancken satisfait: "C'est ce qu'un coach veut voir"

Le coach malinois est "fier" de la prestation de ses troupes à Charleroi.

Après la victoire contre le Cercle de Bruges, Malines a confirmé en s'imposant sur la pelouse du Sporting de Charleroi. Et Wouter Vrancken était "très heureux" de l'issue de la rencontre.

Surtout par l'abnégation dont ont fait preuve ses joueurs sur le terrain. "En second période, on a eu des difficulté, il fallait se battre les uns pour les autres et c'est que nous avons fait. C'est exactement ce qu'un coach veut voir", se réjouit le coach malinois.

D'autant que cette rencontre s'est disputée dans un contexte particulier. "Notre responsable matériel a été emmené à l'hôpital juste avant la rencontre et ça a donné à cette rencontre une perspective différente. J'ai senti cette rage de vaincre dans tout le groupe", confirme Wouter Vrancken.