C1 : Humiliation totale pour le Real Madrid à domicile, Liverpool explose Porto, Milan craque

Enorme surprise en Ligue des Champions : le Real Madrid s'est incliné à domicile face au Sheriff Tiraspol dans les derniers instants d'un match qu'Eden Hazard a débuté.

Après le partage entre le Shakhtar et l'Inter Milan, le Real Madrid recevait le Sheriff Tiraspol, le petit poucet qui avait surpris les Ukrainiens, et est également tombé dans le panneau. Loin d'aligner une équipe totalement bis, et avec Eden Hazard au coup d'envoi, les Madrilènes ont été surpris d'entrée de jeu par Yakhshibaev (25e), et auront dû attendre la seconde période et même ... un penalty (accordé par notre compatriote Lawrence Visser) transformé par Benzema pour revenir dans le match (65e, 1-1).

On croyait que le Sheriff allait tenir un résultat somme toute inespéré, mais le désastre sera total côté Madrid : le Luxembourgeois Sébastien Thill allait inscrire le 1-2 à la 90e+2, offrant un 6/6 absolument historique pour le club transnistrien qui prend la tête de sa poule.

Liverpool déroule

Le FC Porto recevait Liverpool et a subi la loi des Reds et du duo Salah-Firmino, tous deux auteurs d'un doublé qu'a complété le troisième larron Sadio Mané pour une victoire 1-5. Divock Origi participera à la fête, montant à la 88e.

L'AC Milan d'Alexis Saelemaekers (titulaire), de son côté, n'a pas fêté le retour de la C1 à San Siro : alors qu'ils menaient, les Lombards, réduits à 10 depuis la 29e et l'expulsion de Kessié, n'ont pas réussi l'exploit et ont craqué : d'abord via l'égalisation de Griezmann (84e) puis, au fin fond des arrêts de jeu sur un penalty de Suarez (90e+7 !).

Enfin, dans le groupe C, les trois belges de Dortmund étaient titulaires (sans Haaland, blessé) et l'ont emporté face au Sporting Portugal (1-0), sur un but de Malen à la 37e. Ils partagent la tête avec l'Ajax qui compte également 6 points.