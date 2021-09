Le danger numéro 1 pour le Club de Bruges à Leipzig?

Le milieu offensif parisien est en toute grande forme et sera, assurément, l'un des hommes à suivre pour la défense brugeoise, ce soir, à Leipzig.

Après sa brillante saison 2020-2021, ponctuée à la deuxième place de Bundesliga, et agrémentée d'un huitième de finale de Ligue des Champions et d'une finale de Coupe d'Allemagne, le RB Leipzig a perdu plusieurs éléments forts.

A commencer par son coach, Julian Nagelsmann, parti prendre en main la destinée du grand Bayern. Dayot Upamecano, Marcel Sabitzer ou encore Ibrahima Konaté ont aussi fait leurs bagages cet été. Mais le secteur offensif n'a pas trop bougé et Leipzig s'est même renforcé de ce point de vue-là en enrôlant le Portugais André Silva qui avait cassé la baraque avec Francfort la saison dernière (28 buts en Bundelsiga).

Mais c'est pourtant un joueur qui était déjà là qui se charge de faire trembler les filets ces dernières semaines. Christopher Nkunku, formé au PSG, avait élu domicile en Allemagne en 2019, deux ans plus tard, il est dans la forme de sa vie.

Un triplé historique contre City, un doublé contre le Hertha

Contre City, et malgré la défaite, il était entré dans l'histoire de son club: il est devenu le premier joueur de Leipzig à inscrire un triplé en Ligue des Champions. "Une grande fierté" pour le Français qui ne s'est pourtant pas arrêté là. Le week-end dernier, Christopher Nkunku a encore planté un doublé et participé au carton de Leipzig contre le Hertha Berlin (6-0).

Résultat des courses: en huit matchs officiels, il affiche un bilan de six buts et trois assists en huit rencontres. Et Philippe Clement est conscient du talent du milieu offensif français. "Il n'y a pas de supers stars comme à Paris ou à City dans cette équipe de Leipzig, mais il y a des joueurs qui sont des stars montantes, comme Christopher Nkunku qui rejoindra certainement un plus grand club à l'avenir", estimait le coach du Club, lundi, en conférence de presse.