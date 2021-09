Semaine mouvementée au Standard de Liège : "Il y a des restructurations dans chaque club à un moment donné "

Il va y avoir du changement au sein du Standard de Liège dans les jours à venir.

Cette semaine a été mouvementée en bord de Meuse après deux défaites de suite à Sclessin. De plus, Benjamin Nicaise, le directeur sportif du Standard de Liège va vraisemblablement être mis à l'écart durant les prochains jours. "Ce qui est important, c'est de rester solidaire. C'est ce que nous faisons ensemble, Bruno (Venanzi), Alexandre (Grosjean) et moi. Nous faisons le même boulot et nous sommes en symbiose depuis le début de saison et j'ai leur soutien. Nous faisons le maximum pour que tout se passe bien. Il y a des restructurations dans chaque club à un moment donné et il faut parfois prendre des décisions. Nous croyons toujours autant à notre projet malgré les moments compliqués comme maintenant. Nous allons continuer à travailler et cela va payer", a déclaré Mbaye Leye.

Le technicien sénégalais ne se sent pas sous pression. "La pression est omniprésente dans le monde du football, et surtout dans un club comme le Standard de Liège. Je suis à la bonne place pour faire mon job et mes épaules peuvent le supporter. Je ferai mon travail jusqu'au bout pour que le club retrouve sa place. Inquiet pour mon avenir ? Non, du tout. Cela fait dix-huit ans que je suis dans le football. La vérité se trouve sur le terrain. Si je dois partir dans une semaine, deux mois ou trois ans, les choses se feront. Avec le travail, nous allons nous en sortir", a conclu Leye.