Wolverhampton peut prendre les choses en main pour l'avenir de Traoré

Adama Traoré devrait prolonger à Wolverhampton... mais il est plus que temps de mettre la première dans ces négociations.

Les Loups sont proches d’un accord avec l’attaquant espagnol pour la signature d’un nouveau contrat, dixit les informations du Daily Mail. Actuellement lié jusqu’en juin 2023 avec le club anglais entraîné par Bruno Lage, le footballeur de 25 ans doit s’inscrire dans la durée et bénéficier d’une revalorisation salariale du côté du Molineux Stadium. Selon nos confrères, l’ancien joueur du FC Barcelone et d’Aston Villa devrait percevoir près de 100 000 livres par semaine, soit plus de 115 000 euros, avec ce nouvel engagement.

Courtisé lors du dernier mercato estival, notamment par Tottenham, Adama Traoré porte depuis août 2018 le maillot de Wolverhampton. Acheté à l’époque pour 20 millions d’euros, l’ex-pensionnaire de Middlesbrough a marqué 10 buts et offert 18 passes en 139 matchs toutes compétitions confondues. Cette saison, le numéro 37 n’a pas encore trouvé le chemin des filets en huit apparitions.