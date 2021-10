Non, Arsenal n'a pas réglé tous ses problèmes

Après un neuf sur neuf très convaincant, les hommes de Mikel Arteta ont à nouveau été accrochés en Premier League, cette fois à Brighton.

Arsenal a connu un début de saison très compliqué avec Premier League, avec trois défaites lors des trois premières rencontres. Tout le monde imagine déjà le pire pour les Gunners: licenciement d'Arteta et une nouvelle saison enlisés dans le ventre mou du championnat.

En s'imposant face à Norwich et Burnley sur le plus petit écart, avant de remporter une superbe victoire dans le derby face à Tottenham, Arsenal semblait avoir lancé sa saison. Cependant, l'équipe de Sambi Lokonga a été accrochée sur le terrain de Brighton, 0-0. En plus du résultat, c'est l'attitude et le fond de jeu de faible qualité proposés par Arsenal hier soir qui inquiète.

La trêve devrait faire du bien aux Gunners, qui recevront successivement Crystal Palace et Aston Villa dans deux semaines. Un six sur six pourrait permettre à Arsenal de recoller aux places européennes.