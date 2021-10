Le sauveur Wahbi Khazri ne manque pas d'humour

L'international tunisien a arraché le partage pour Saint-Étienne lors du derby contre l'Olympique Lyonnais lors de la neuvième journée de Ligue 1.

Wahbi Khazri (30 ans, 9 matchs et 4 buts en L1 cette saison) a manqué une énorme occasion contre l'Olympique Lyonnais, seul face à la cage vide avant de transformer un penalty dans le temps additionnel. "Je dois vous avouer que j'avais la tête un peu dans le cul, et pas les doigts (rires), à cause de mon occasion ratée en début de match où je suis à deux mètres du but", a confié l'attaquant de l'AS Saint-Etienne à Prime Vidéo.

"Tous mes potes m'ont soutenu mais je m'en veux parce que je suis quelqu'un de perfectionniste et je me dois de récompenser le travail de l'équipe. Donc ce penalty est tombé à pic", a conclu le Tunisien.