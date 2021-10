L'avocat de Veljkovic balance : "Plusieurs clubs de D1A devraient être relégués"

Le Footgate n'est pas encore terminé, et n'a pas encore eu toutes les répercussions prévues. Mais selon l'avocat du "repenti" Dejan Veljkovic, Kris Luyckx, l'Union Belge devrait être sévère.

Me Kris Luyckx, invité de l'émission de la VRT "De Afspraak", a ainsi adressé le Footgate et ses répercussions et est très clair : "Si l'Union Belge est conséquente, de nombreux clubs de D1A devraient être relégués", assène-t-il. "Il y a 50 transferts ayant des implications frauduleuses, une centaine de contrats ... presque tous les clubs de la Pro League ont profité de ce système".

"Si vous êtes réellement cohérents, alors beaucoup de clubs devraient être relégués. Il ne resterait plus beaucoup de clubs en D1A la saison prochaine", estime Luyckx.