Raphaël Varane avant France-Belgique et le Final Four: "On est des compétiteurs, on veut gagner"

Raphaël Varane est déterminé et ambitieux avant de croiser la Belgique.

Trois ans après une demi-finale de Coupe du monde remportée par la France, les Bleus et les Diables se retrouvent, ce jeudi, à Turin. Mais pour les Bleus il ne s'agira pas d'une revanche de la rencontre du 10 juillet 2018.

"La demi-finale, c'est du passé. Ça a été un événement marquant pour les deux équipes, mais c'était il y a plus de trois ans et c'est derrière nous", insiste le défenseur central français.

Par contre, les Bleus abordent ce Final Four avec l'ambition de succéder au Portugal, vainqueur de la première Ligue des Nations. "Ce sont deux grosses équipes qui s'affrontent, avec l'objectif d'aller en finale et un trophée en jeu. Ce sont des matchs de prestige, on est des compétiteurs et on a envie de gagner. On va tout faire pour gagner!"