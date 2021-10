📷 Gianluigi Donnarumma pas pardonné par les supporters milanais

Le départ de Gianluigi Donnarumma est mal passé du côté de Milan et les supporters ne devraient pas accueillir leur ancien portier de manière très chaleureuse ce soir à San Siro ...

Ce soir, Gianluigi Donnarumma retrouvera "son" San Siro, celui où il a fait ses débuts professionnels et est devenu l'un des meilleurs gardiens de but du monde, jusqu'à cet Euro 2020 dont il a été élu meilleur joueur. Mais de l'eau a coulé sous les ponts et le départ de Gigi ne s'est pas fait dans la sérénité, Donnarumma ayant notamment été proche de rejoindre le grand rival, la Juventus, et ayant refusé de prolonger son contrat au club.

Et pour ce retour chez lui, Donnarumma risque de faire face à un peu d'hostilité. "Tu ne seras jamais plus le bienvenu à Milan, sale type", peut-on ainsi lire sur des banderoles déployées par la Curva Sud, un groupe d'ultras rossoneri.