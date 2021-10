Basile Boli raconte Bernard Tapie: "Il n'a jamais voulu que je sorte du terrain"

Des tribunes, l'ancien Président de l'OM a eu une influence sur la finale de 1993.

L'anecdote est connue, mais Basile Boli a logiquement été interrogé à ce sujet suite au décès de Bernard Tapie. Le 26 mai 1993, lors de la finale de Ligue des Champions remportée par l'Olympique de Marseille face au Milan AC (1-0), le défenseur central avait demandé à sortir en première période en raison de douleurs au genou... avant de marquer le but de la victoire juste avant la pause. Et il garde un impérissable souvenir de son ex-président, à la mi-temps, dans le vestiaire.

"Si je ne devais retenir qu’une seule image de lui ? Son regard, un peu moqueur, à la mi-temps de la finale de 1993 quand il entre dans le vestiaire. Il m’interpelle : 'Alors, Base, tu sors ?'. En première période, j’ai des douleurs à un genou, je demande à sortir. Jean-Pierre Bernès est sur le banc, Tapie est dans la tribune avec un talkie-walkie, et il interdit de me laisser sortir. Je marque juste après, alors à la mi-temps, après une demi-finale (1990) et une finale (1991) perdues, tu penses bien que j’étais prêt à tout pour ces 45 dernières minutes", s’est souvenu le seul et unique buteur de la finale dans les colonnes de L’Equipe.