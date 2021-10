Le Maroc de Selim Amallah et Ryan Mmaee écrase la Guinée Bissau

Un match disputé dans un contexte particulier.

Alors que de nombreux joueurs et membres du staff guinéens ont été victimes d'une intoxication alimentaire, la rencontre entre le Maroc et la Guinée-Bissau a bel et bien eu lieu à Rabat, jeudi soir.

Avec un cavalier seul du Maroc au programme: Achraf Hakimi avait ouvert le score, Imran Louza a doublé la mise sur penalty juste avant la pause, tandis qu'Ilias Chair, Ayoub El Kaabi et Munir El Haddadi ont alourdi le marquoir après le repos (5-0). Un match auquel ont participé Ryan Mmaee, qui était titulaire, et Selim Amallah qui est monté dans le dernier quart d'heure.

Avec deux victoires, sept buts marqués et pas le moindre but concédé en deux matchs, le Maroc démarre idéalement ses éliminatoires et prend, malgré un match de moins, deux points d'avance sur la Guinée-Bissau, deuxième de la poule.

Les Lions de l'Atlas auront deux autres rencontres au programme de ce début de mois d'octobre: ils retrouveront la Guinée Bissau samedi, avant de se déplacer en Guinée-Conakry la semaine prochaine.