Pas de sentiment de revanche pour Thibaut Courtois

Le portier des Diables Rouges préface les retrouvailles avec la France.

Et pour Thibaut Courtois, ce sera un match complètement différent de celui disputé en 2018 à Saint-Petersbourg. "C'était il y a plus de trois ans. Et une demi-finale de Ligue des Nations n'est pas comparable avec une demi-finale de Coupe du Monde", explique-t-il sur son site officiel.

"Nous voulons soulever le trophée"

"Evidemment, je n'ai pas oublié la demi-finale perdue en 2018", ajoute-t-il. "Nous étions vraiment proches de la finale et c'est vrai que nous étions très déçus et frustrés. Mais je n'ai aucune rancune. Vraiment pas", insiste-t-il.

Mais ça n'empêche pas le gardien des Diables d'aborder ce Belgique-France avec envie et détermination. "Battre la France est la première mission sur laquelle nous devons nous concentrer. (...) Nous allons tout donner pour nous qualifier pour la finale. Nous voulons soulever le trophée dimanche, même si on sait que ce ne sera pas facile."