Belgique-France 1904 : là où tout a commencé, bien avant la rivalité

Belgique-France, en 2021, est un match qui attise les tensions entre proches voisins aux relations teintées de chambrage et de rivalité sportive depuis 2018. Pourtant, ce "derby" est également un match historique à l'échelle européenne.

Il y a eu 115 ans cette année, le 1er mai 1904 que s'est disputé le tout premier match entre la Belgique et la France, qui n'était pas qu'un moment historique pour la rivalité entre les deux nations : il s'agissait du premier match international des deux équipes en question, ainsi que tout bonnement de la toute première confrontation entre deux équipes du continent européen. Plusieurs nations britanniques s'étaient déjà affrontées, ainsi que l'Uruguay et l'Argentine sur le continent sud-américain, mais ce Belgique-France est une première en Europe continentale.

La "Coupe Franco-Belge"

Il est nécessaire de souligner, cependant, que la Belgique a disputé un match en 1901 face aux Pays-Bas, rencontre (remportée 8-0) qui n'est pas homologuée car de nombreux étrangers évoluaient des deux côtés. Tous les matchs disputés avant 1904 étaient "officieux", de même que la participation belge aux Jeux Olympiques de 1900 avec une équipe universitaire face au Club Français.

Ce match de 1904 intitulé à l'époque "Coupe franco-belge" est organisé sous l'impulsion du riche industriel Evence Coppé. Il se déroulera au Stade du Vivier d'Oie, à Uccle, qui n'accueille plus actuellement que des matchs de hockey. La Belgique, donnée favorite (et dont le surnom de "Diables Rouges n'arrivera qu'en 1906), est menée à la pause mais revient en seconde période et la rencontre se termine sur un beau 3-3, devant un public d'environ 2000 personnes. Sur le terrain, le match a des allures de match "Bruxelles vs Paris" : huit joueurs du 11 belge viennent de clubs brusseleer, dont 6 de l'Union Saint-Gilloise, tandis qu'Adrien Filez, de Tourcoing, est le seul non-parisien du 11 français.

Co-fondateurs de la FIFA

Lors de ce match, plusieurs dirigeants profitent de l'occasion pour poser les bases d'une idée : une fédération internationale de football, qui doit notamment permettre aux pays non-britanniques de s'organiser et s'opposer à la mainmise de la Perfide Albion sur le football. France et Belgique feront partie des 7 pays qui se réuniront le 21 mai 1904 à Paris pour le premier Congrès de la FIFA. Bien plus que des rivaux sportifs, les Belges et les Français ont donc posé les bases, de par leur match de l'amitié à Uccle, du football européen tel qu'il se présente aujourd'hui.

Ce jeudi, c'est donc un bel hommage que rendront les Bleus et les Diables à cet anniversaire particulier. Dans une ambiance bien loin de l'amateurisme et de l'amitié profonde des débuts. Et si on essayait d'y faire honneur tout de même ?