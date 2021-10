Marcus Rashford mis à l'honneur à l'université de Manchester

A 23 ans, Marcus Rashford a reçu ce week-end un doctorat honorifique décerné par l'Université de Manchester pour son engagement auprès des enfants les plus défavorisés. Il est le plus jeune a avoir reçu un doctorat honorifique dans toute l’histoire de l’Université.

