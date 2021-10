"Engagement à vie": Genk renforce sa confiance en Dimitri De Condé

Nouveau contrat pour Dimitri De Condé avec le Racing Genk.

Directeur Sportif du KRC Genk depuis 2015, Dimitri De Condé voit son rôle légèrement remodulé dans le Limbourg où il a été nommé ce lundi "Head of Football". C'est donc lui qui aura désormais toutes les clés des aspects sportifs à Genk. "Il a, pour ainsi dire, signé un engagement à vie avec le club de son coeur", précise le Racing dans son communiqué.

Et les ambitions du nouveau "chef football" de Genk sont claires: continuer à faire grandir le club quadruple champion de Belgique. "Je me sens ici valorisé pour ce que je fais et je suis fier de ce que nous avons accompli au cours des six dernières années. C'est notre mission et notre ambition d'amener le KRC Genk à un niveau encore supérieur au cours des prochaines années."