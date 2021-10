L'Allemagne carbure et se qualifie pour le Mondial, un assist et un carton pour Noa Lang avec les Pays-Bas

La zone Europe tient son premier qualifié pour la Coupe du monde 2022.

Mission accomplie pour Hansi Flick. Remplaçant de Joachim Low sur le banc de la Mannschaft, l'ancien coach du Bayern a qualifié son pays pour la prochaine Coupe du monde. Les Allemands ont validé leur billet pour le Qatar après avoir étrillé la Macédoine du Nord grâce à un doublé de Timo Werner et des buts de Kai Havertz et Jamal Musiala (0-4).

21 points sur 24 pour la Mannschaft qui domine son groupe avec huit unités d'avance sur la Roumanie et neuf sur la Macédoine du Nord et l'Arménie.

Doublé de Timo Werner qui permet à l'Allemagne de prendre le large.



Les Pays-Bas déroulent

Carton également pour les Néerlandais qui n'ont fait qu'une bouchée d'Andorre. Avec un doublé de Memphis Depay et des buts de Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Arnaut Danjuma et Donyel Mallen. Titulaire pour la première fois, Noa Lang a distillé l'assist sur le quatrième but néerlandais (6-0).

Les Pays-Bas conservent la tête de leur groupe avec deux unités d'avance sur la Norvège et quatre sur la Turquie.

La bonne opération pour la Russie

Enfin, dans le groupe H, c'est la Russie qui fait l'affaire en or de la soirée. Les Russes profitent de leur victoire en Slovénie (1-2) et du partage de la Croatie contre la Slovaquie (2-2) pour s'isoler en tête de la poule avec deux unités d'avance sur la Croatie à deux journées de la fin des éliminatoires.