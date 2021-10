Objectif 12 sur 12 pour les Diablotins

Un test d'envergure pour l'équipe de Jacky Mathijssen, après un début de campagne parfait sur la route de l'Euro 2023.

Deuxième mission du mois d'octobre pour les Diablotins: après avoir écarté le Kazakhstan jeudi dernier, les joueurs de Jacky Mathijssen s'attaquent au Danemark, leur rival numéro 1 dans le groupe I des éliminatoires pour l'Euro 2023.

Une rencontre importante que les Diablotins abordent dans une position idéale, puisqu'ils sont leaders avec un bilan parfait de neuf points sur neuf. Mais le Danemark présente également un bilan parfait (six sur six) et cette rencontre pourrait donc être un premier tournant dans la course à l'Euro.