Un joyau de Manchester City devrait bientôt prolonger

L'officialisation de cette prolongation devrait survenir dans les prochains jours.

Phil Foden (21 ans, 6 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) va poursuivre son histoire d'amour avec Manchester City. Le milieu offensif est tombé d'accord avec son club formateur pour prolonger son contrat de trois années supplémentaires, soit jusqu'en juin 2027, selon The Telegraph. Une extension de bail qui va s'accompagner d'une sensible revalorisation salariale pour le jeune Citizen.