Maignan communique et fait une promesse aux supporters milanais !

Blessé, le gardien français du Milan AC est plein d'optimisme.

Suite à son opération, pour une blessure au ligament du poignet gauche, le gardien de l’AC Milan Mike Maignan (26 ans, 7 matchs en Serie A cette saison) se retrouve sur le carreau pour les dix prochaines semaines. Un coup dur pour l’international français, qui garde tout de même le moral et promet déjà un retour tonitruant.

"Mon aile gauche a été touchée, le retour dans les airs sera effrayant. Merci à tous pour vos messages et votre soutien, ensemble on est plus forts", a prévenu l’ancien Lillois sur ses réseaux sociaux. Les fans rossoneri vont attendre avec impatience son retour !