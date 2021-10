Djamel Belmadi toujours remonté contre Andy Delort : "C'est la grosse blague de l'année"

L'attaquant de l'OGC Nice a déclaré vouloir faire son retour avec la sélection algérienne dans un an, mais le sélectionneur ne l'entend pas de cette oreille.

Le bras de fer se poursuit entre Andy Delort et Djamel Belmadi. Dernièrement, l'attaquant de l'OGC Nice avait déclaré vouloir mettre durant un an sa carrière internationale entre parenthèses pour se consacrer à son nouveau club.

Remonté par rapport à la situation, le sélectionneur algérien avait exprimé sa façon de pensée et il a remis le couvert sur RMC dans l'émission "Rothen s'enflamme" : "C'est la grosse blague de l'année. Mettre la sélection de côté durant un an c'est, ou de la grosse stupidité, ou du cul qui n'a pas de limites. C'est uniquement... Qu'est-ce qui se passe dans un an (ndlr : il laisse sous-entendre le Mondial 2022)."

Avant d'ajouter : "Nous allons nous déplacer au Niger sous 40 degrés dans des conditions exécrables et dans une campagne de qualification très compliquée. Et quand tout sera fait, Monsieur veut revenir comme une petite mariée et dire "c'est bon je suis dispo désormais". C'est doublement nous manquer de respect." Voilà qui est clair...