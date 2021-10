Gérald Kilota avant Union-Seraing : "Ce sera un match compliqué"

Ce samedi après-midi, le RFC Seraing se déplace à l'Union Saint-Gilloise lors de la onzième journée de Jupiler Pro League. Un duel entre promus qu'attendent avec impatience les Métallos.

Gérald Kilota est revenu sur son bon début de saison même s'il n'évolue pas à son poste de prédilection. Depuis l'absence de Sami Lahssaini, le capitaine des Métallos évolue au milieu plutôt qu'au poste de back gauche. "J'essaie de faire du mieux possible, mais je ne sais pas si c'est bien d'être polyvalent. Comme on dit, on est partout en étant nulle part. Mais j'espère que ce ne sera pas le cas me concernant. Je gère de mieux en mieux ce poste au sein de l'entrejeu. Je me découvre également de nouvelles qualités et je travaille mon positionnement à l'entraînement et la rotation du corps", explique le Français en conférence de presse.

© photonews

Le RFC Seraing va retrouver l'Union Saint-Gilloise ce samedi, l'autre promu de ce nouvel exercice et son "meilleur ennemi". "Une équipe qui se connait par coeur et qui poursuit sur sa lancée. Ce sera un match compliqué, et il faudra rester concentrer de la première à la dernière minute à l'image de Dante Vanzeir qui pourrait surgir à tout moment. Il se déplace bien et pourrait poser des problèmes", a expliqué le défenseur sérésien.

Les Métallos ont à coeur de renouer avec la victoire à l'extérieur. "Nous n'avons pas la même expérience que les autres formations et nous avons eu du mal à gérer les fins de rencontre comme à l'Antwerp où nous aurions pu gagner. Nous progressons petit à petit et nous allons grandir. C'est déjà le cas", a conclu Kilota.