Francky Dury mécontent des rumeurs le concernant : "Ils auraient dû mieux s'informer"

Annoncé en danger après une mauvaise série de résultats, l'entraîneur de Zulte Waregem n'a pas apprécié ces rumeurs dont il a été la cible.

Suite aux rumeurs de départ de Francky Dury, Zulte Waregem a publié un communiqué confirmant la confiance du club à l'égard de son coach sur le banc d'Essevee.

Mais ce dernier n'a pas apprécié d'avoir été pris pour cible dans les médias et a décidé d'y réagir : "J'ai obtenu des précisions de la part du conseil d'administration, et j'en suis reconnaissant. Cela montre la position de la direction du club à ce sujet. Le problème est que dans les médias, les choses négatives sont plus facilement mises en avant, il y a même eu des moments où on cherchait la petite bête", réagit l'entraîneur d'Essevee dans Het Nieuwsblad.

Dury a été surpris par certaines rumeurs et n'est pas content de ces déclarations : "Parfois, il est préférable que les médias s'informent avant d'écrire quelque chose car cela peut avoir un impact énorme, et ça ils l'oublient. Les gens sont jugés sur cette base, ce que je ne trouve pas juste. N'oubliez pas que si nous avions gagné contre le Cercle, nous aurions douze points aujourd'hui et rien de tout cela n'aurait été écrit. Ces derniers jours, j'ai entendu et lu des choses qui m'ont vraiment surprises. Mais on ne peut rien y faire en tant qu'entraîneur."

Zulte Waregem accueille l'Antwerp ce soir pour tenter d'effacer le 5-1 encaissé à Seraing avant la pause internationale.