Plusieurs forfaits confirmés pour Gand contre Eupen

Hein Vanhaezebrouck a fait le point sur son infirmerie avant de recevoir le leader eupenois.

Les Buffalos accueilleront Eupen dimanche soir et, comme c'est le cas depuis le début de saison, Hein Vanhaezebrouck devra faire sans plusieurs cadres. Pour Het Nieuwsblad, le coach gantois a dores et déjà confirmé les forfaits d'Alessio Castro-Montes et de Darko Lemajic.

Mais ce n'est peut-être pas tout. Laurent Depoitre est également incertain, tandis que Vadis Odjidja n'a pas encore retrouvé l'intégralité de ses moyens. "Il s'entraîne, mais ce n'est pas encore le meilleur Vadis. Nous ne sommes pas encore certains qu'il est capable d'enchaîner deux matchs de rang..."