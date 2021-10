🎥 Coupe : Jan Vertonghen et Benfica qualifiés difficilement

Hier, Jan Vertonghen et Benfica ont assuré une place en seizième de finale de la Coupe du Portugal. Le Belge était titulaire et a joué toute la rencontre sur le terrain de Trofense (D2), Benfica a pourtant dû jouer les prolongations.

Benfica prenait l'avantage après 21 minutes de jeu grâce à Everton Soares. Pachu ramenait Trofense à égalité à dix minutes de la fin.

Trofense, that only have one win this season, have forced extra time against Primeira Liga leaders Benfica.



It will be very difficult for them to move to the next round of Taça de Portugal, but what they've already done is amazing. 🔴🔵 pic.twitter.com/Vzf4iNpkoY