Le président de Lille : "Nous avons touché le fond ce soir"

Champion de France en titre, Lille a chuté du côté de Clermont (1-0) ce samedi en Ligue 1.

Olivier Létang a poussé un coup de gueule après la défaite des Dogues. Le président deu LOSCn'a pas apprécié le spectacle proposé, ni le comportement affiché par ses joueurs.

"En termes de contenu, nous avons touché le fond ce soir. Nous avons été très mauvais, il n'y a rien d'autre à dire. Dans le sport de haut niveau, quand on n'arrive pas à montrer certaines valeurs, quand on a une telle pauvreté individuelle et collective comme aujourd'hui, on n'arrive à rien. Clermont a joué avec ses armes et ses valeurs, sa victoire est totalement méritée. (...) Les joueurs étaient prévenus du contexte différent ici de ce dont ils ont peut-être l'habitude. Mais ce n'est pas une excuse. Les garçons n'ont pas fait le nécessaire pour que nous rapportions au moins un point", a assuré le patron des Lillois sur Prime Video.