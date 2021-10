Guendouzi l'assure: "On va battre le PSG"

Double buteur ce dimanche contre Lorient, le milieu prêté par Arsenal lance le Classique à une semaine du duel contre le PSG.

Buteur lors de la large victoire de l'Olympique de Marseille face à Lorient (4-1) ce dimanche, en clôture de la 10e journée de Ligue 1, Mattéo Guendouzi (22 ans, 9 matchs et 3 buts en L1 cette saison) s'est rapidement projeté sur le Classique face au Paris Saint-Germain, programmé dimanche prochain. Avec une annonce forte, et beaucoup de confiance.

"En tant que footballeur, on vit pour jouer ces matchs-là. Surtout ici avec la ferveur incroyable du Stade Vélodrome. On peut faire quelque chose, j'ai confiance en mon équipe. Un match particulier pour moi ? Non, j'y ai joué très jeune, c'est par exemple moins important que de jouer contre Lorient (où il a signé professionnel en 2016, ndlr), a déclaré le milieu de terrain sur Prime Vidéo, avant de se montrer bien plus confiant. Je suis sûr qu'on va prendre les trois points avec l'aide de notre public. Oui, sûr. On a très bien commencé la saison, on a un gros effectif, le coach veut qu'on gagne ces chocs et nous aussi."