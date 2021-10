L'Antwerp interpelle la Cour européenne de justice sur la loi des joueurs formés localement

Nouvelle révolution à venir au sein du football belge ?

L'Antwerp a décidé, par l'entremise de l'avocat liégeois Jean-Louis Dupont et de Me Martin Hissel, d'interpeller la Cour Européenne de justice européenne afin de remettre en cause sur l'obligation d'engager des joueurs formées localement, a annoncé la RTBF.

Le média explique que le club anversois veut contester cette loi de l'UEFA qui exige que huit joueurs sur une liste de 25 soient obligés d'être formés localement. Selon le Great Old, cette loi serait une entrave à la libre circulation des travailleurs notamment. Plus tôt, l'Antwerp avait déjà décidé de saisir la Cour d'Arbitrage du sport (CBAS) pour contester le règlement de l'Union Belge qui oblige aux clubs belges que six joueurs, au minimum, aient été formés dans un club belge.

Si la CBAS avait jugé ses déclarations comme irrecevables, l'Antwerp a décidé de se rendre devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Le tribunal a finalement décidé d'un recours en annulation contre la première décision.

Le club anversois va-t-il lancer une nouvelle révolution au sein du football ? Réponse dans les prochains mois...