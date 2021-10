🎥 Le Bayern et Chelsea déroulent, CR7 libère Man U, la Juve assure

Après la victoire du Barça contre le Dynamo Kiev en début de soirée, les autres grands d'Europe ont assuré en Ligue des Champions, ce mercredi.

Groupe E

Le Bayern poursuit son sans faute en Ligue des Champions. Longtemps accrochés par le Benfica de Jan Vertonghen, les Bavarois ont finalement émergé dans la dernière demi-heure grâce à un doublé de Leroy Sané, un but de Robert Lewandowski et un autobut d'Everton (0-4). Neuf sur neuf pour les Bavarois qui dominent la poule devant Benfica (4), le Barça (3) et le Dynamo Kiev (1).

Leroy Sané tout simplement pic.twitter.com/uuwSLjLvKS — 𝑀𝟣𝟥 💎 (@m13_fcb) October 20, 2021

Groupe F

Drôle de soirée pour les supporters de Manchester United à Old Trafford. Après la défaite contre Leicester samedi en championnat, les Red Devils devaient réagir contre l'Atalanta, mais des buts de Pasalic et Demiral avaient permis aux Bergamasques de rejoindre les vestiaires avec deux buts d'avance.

United a inversé la tendance en seconde période: Rashford et Maguire ont permis aux Mancuniens de revenir au score et c'est Cristiano Ronaldo qui a offert la victoire aux siens à dix minutes du terme (3-2).

Dans l'autre rencontre, Villarreal s'est imposé sur la pelouse des Young Boys grâce à des buts de Pino, Gomez et de Gerard et Alberto Moreno (1-4). Au classement, la bonne opération est pour Manchester United (6 points) qui prend la tête devant l'Atalanta et Villarreal (4 points) et les Young Boys ferment la marche avec trois unités.

CAVIAR DE LUKE SHAW ET AIR RONALDO POUR LES TROIS POINTS #MUNATA pic.twitter.com/Z7HVZonLQH — Le Football en VOD LII (@BBarakai) October 20, 2021

Groupe G

Toujours pas de victoire pour le LOSC et Amadou Onana en Ligue des Champions. Les Lillois n'ont pas trouvé l'ouverture contre le FC Séville et se contentent du point du partage (0-0). Tout profit pour Salzbourg, qui s'envole en tête du groupe avec sept points, Seville (3 points) pointe à la deuxième place, le LOSC et Wolsburg se partagent la troisième place avec deux unités.

Groupe H

Dans le groupe H et malgré la sortie sur blessure de Romelu Lukaku, aucun problème pour Chelsea qui n'a fait qu'une bouchée de Malmö grâce à des buts d'Andreas Christensen et de Kai Havertz et à un doublé de Joginho sur penaltys (4-0).

Chelsea en profite pour conforter sa deuxième place avec six unités. Trois de moins que la Juventus qui s'est assurée le carton plein grâce à un but de Dejan Kulusevski sur la pelouse du Zenit (0-1).