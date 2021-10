Nordi Mukiele : "On ne mérite pas de perdre"

Malgré un bon match, le RB Leipzig a été battu par le Paris Saint-Germain (2-3), ce mardi en Ligue des Champions. Le PSG, mené 2-1 à 25 minutes de la fin du match, a dû s'en remettre à Lionel Messi, auteur d'un doublé, pour l'emporter.

Nordi Mukiele (23 ans, 3 matchs et 1 but en C1 cette saison) pense que le RB Leupzig méritait mieux au vu de la rencontre. Un revers d'autant plus rageant que le club allemand a perdu tous ses matchs en C1 cette saison.

"Je suis fier du match de mon équipe. On ne mérite pas de perdre 3-2. Dans le dernier geste, on aurait pu mieux jouer certaines situations. Ils ont eu trois grosses occasions, ils les ont mis au fond. C'est dommage", a soupiré le Français, auteur du second but du RBL, pour RMC Sport.