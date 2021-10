Un match de Ligue 1.... en Chine

Un match entre deux équipes du top en Ligue 1 sera-t-il délocalisé... en Chine? LE pire, c'est que les deux clubs sont d'accords...

Plus de deux ans après le Trophée des champions organisés à Shenzhen, le football français pourrait faire son retour en Chine. Selon les informations de L'Equipe , la Ligue de football professionnel (LFP) souhaiterait organiser le match Monaco-Lyon, prévu le week-end du 4 au 6 février, en Chine. La délocalisation de cette affiche de la 23e journée, manche retour de la confrontation qui a tourné à l'avantage de Lyon ce samedi, servirait à valoriser le produit Ligue 1, dévalué depuis la crise Mediapro.

Toujours selon le quotidien, les deux présidents des équipes, Jean-Michel Aulas et Oleg Petrov, auraient fait par de leur accord, alors qu'ils ont tous deux des liens commerciaux avec la Chine. «Monaco est d'accord, et moi j'ai donné un accord de principe sous réserve que la logistique suive parce que ça fait quand même un gros déplacement, a confié Jean-Michel Aulas. Mais effectivement, Monaco et nous sommes d'accord pour délocaliser le match du mois de février. Il s'agit d'une opération ambitieuse pour l'image de la L1 et sa diffusion.»

Cette délocalisation sera désormais soumise à l'approbation de la FIFA, qui se montre d'ordinaire moins conciliante que lors d'une délocalisation du Trophée des champions.