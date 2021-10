Pep Guardiola adresse un message à Guido, le supporter agressé à Bruges : "Il a tout notre soutien"

L'agression de supporter belge de Manchester City Guido a touché profondément le club anglais qui a multiplié les messages de soutien envers le sexagénaire, toujours dans le coma. En conférence de presse, Pep Guardiola est apparu avec un t-shirt sur lequel il était marqué : "Nous sommes avec vous toi Guido".

L'entraîneur espagnol a par ailleurs tenu à montrer tout son soutien à ce supporter : "Il a tout notre soutien. Nous sommes présents pour lui et sa famille. Nous espérons bientôt le revoir très vite à l'Etihad Stadium. Nous espérons que ce genre de drame ne se reproduira plus", a-t-il déclaré.

Pep Guardiola has shown his support for Guido De Pauw, the Man City fan who was attacked in Belgium after their UCL game this week 💙 pic.twitter.com/8bhKyqiDgl