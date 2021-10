Saint-Etienne-Angers démarre avec une heure de retard en raison d'une protestation des supporters

Les supporters de l'ASSE étaient furieux et l'ont fait savoir à leurs joueurs en préambule du match face à Angers.

Les supporters de l'AS Saint-Etienne, qui vit une période très difficile, en ont assez et l'ont fait savoir avant le match face à Angers. Les Verts sont bons derniers de Ligue 1 avec aucune victoire au compteur et 4 points de retard sur le premier non-relégable. Une action de protestation s'est tenue avant la rencontre, qui a forcé le report du coup d'envoi d'une bonne heure. Le speaker a ensuite précisé que le match serait définitivement interrompu au moindre incident.