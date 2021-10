Et maintenant, la Roma doit se relever

Après la débâcle subie à Bodo/Glimt en Conference League, la Roma de José Mourinho doit relever la tête face au redoutable Napoli.

Cette semaine, José Mourinho a vu son équipe encaisser six buts en une seule rencontre pour la première fois de sa carrière. Face aux Norvégiens de Bodo/Glimt, la Roma a sombré en seconde période, et doit désormais relever la tête. En quête d'un premier podium depuis la saison 2017-2018, les Romains doivent se relever au plus vite, et mettre fin à l'incroyable série de victoires de Naples pourrait rebooster le moral des hommes du Special One.

Contrarié par les joueurs qu'il a titularisé jeudi, l'entraineur portugais n'a pas manqué de le faire savoir en conférence de presse: "Maintenant vous pouvez arreter de me demander pourquoi je fais toujours jouer les mêmes joueurs. On a un effectif limité" avait-il notamment déclaré après la rencontre.

Face à la Roma ce dimanche, le Napoli, auteur d'un incroyable 24/24 en Série A. Avec seulement trois buts encaissés, Naples fait partie des meilleurs défenses d'Europe, mais leurs 19 buts marqués les placent également à la deuxième position des équipes italiennes les plus prolifiques cette saison. Ce ne sera donc pas simple pour les joueurs de José Mourinho de laver l'affront de jeudi.

Face au Legia, Dries Mertens a reçu sa première titularisation avec Naples depuis avril dernier. Dans une équipe où les Matteo Politano, Lorenzo Insigne et Victor Osimhen sont tous trois auteurs d'un excellent début de saison, il ne sera pas évident pour notre compatriote de garder ce privilège à long terme. Sa bonne prestation ce jeudi en Europa League devrait cependant lui permettre d'au minimum monter au jeu dans cette rencontre où Naples pourrait, au minimum, prendre dix points d'avance sur le podium.