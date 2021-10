Venise s'incline malgré un but de David Okereke

Venise s'est incliné ce samedi à Sassuolo. Deux anciens de Pro League ont marqué, l'un ... dans le mauvais but.

Sassuolo recevait le Venise de David Okereke et Thomas Henry ce samedi et s'est retrouvé mené à la 32e minute via un but de l'ancien brugeois David Okereke. Berardi égalisera à la 37e, avant qu'en seconde période ce soit un auto-but ... de Henry qui remette Sassuolo aux commandes. Frattesi fera 3-1 à la 67e, confirmant la victoire de son équipe, 12e de Serie A tandis que Venezia reste 16e.