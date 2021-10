Jürgen Klopp encense l'un de ses joueurs

Klopp était aux anges après la large victoire de Liverpool sur la pelouse de Manchester United.

Même sans marquer, l'attaquant de Liverpool Roberto Firmino (30 ans, 7 apparitions et 4 buts en Premier League cette saison) a été excellent face à Manchester United (5-0) dimanche en Premier League. En conférence de presse, l'entraîneur des Reds Jürgen Klopp a ainsi tenu à rendre un hommage appuyé à l'international brésilien, de retour en forme ces dernières semaines.

"Il a joué, encore une fois, d'une manière exceptionnelle. Vous avez raison, Mo (Salah, ndlr) reçoit beaucoup d'attention et à juste titre, mais Bobby, pour les gens qui connaissent le football... Je suis sûr que lorsqu'il aura fini de jouer, les gens écriront des livres sur la façon dont il a réinterprété la position de faux numéro neuf. Il y a différentes choses à faire sur le terrain, certaines sont défensives, et son apport dans ce domaine était absolument fou sur ce match, et offensivement, il est évidemment un bon joueur de liaison et termine de temps en temps aussi. Donc oui, Bobby sait à quel point nous apprécions ce qu'il fait et c'est peut-être le plus important", a confié le technicien allemand.