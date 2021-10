Leslie Bamona après FC Liège-Heist : "Nous sommes déçus de notre match"

Le week-end dernier, le FC Liège a pris la mesure de Heist (2-0) lors de la septième journée de Nationale 1. Les locaux occupent la première place du classement tandis que les visiteurs restent cantonnés à la neuvième place.

Heist pensait faire mieux lors de son déplacement au FC Liège. "Nous sommes déçus de notre match. Nous avons peu joué et ne sommes pas parvenus à trouver les joueurs libres. Nous avons laissé jouer Liège", a confié Leslie Bamona à l'issue de la rencontre.

L'ailier a fait son maximum pour apporter le danger dans les seize deniers mètres et inquiéter Kevin Debaty. "Je n'avais personne pour combiner ce dimanche, ce fut compliqué. En seconde période, il y avait tout de même plus d'envie de notre côté, mais le FC Liège a bien cadenassé notre équipe", a souligné l'ancien joueur de Visé avant de parler du début de saison difficile des siens. "Nous avons peu de chance pour l'instant. Parfois, nous n'arrivons pas à garder le score et nous nous faisons punir. Mais, nous allons nous améliorer et il reste encore beaucoup de rencontres. Heist doit évoluer plus haut", a conclu Leslie Bamona.