Serie A: quatre coachs suspendus pour une journée

Ils ont perdu leur sang-froid ce week-end, ils ne seront pas sur le banc de leur équipe lors de la prochaine journée de championnat.

Il y avait plusieurs chocs et de la tension au programme du dernier week-end en Serie A. Plusieurs coachs en ont fait les frais. Lors du duel entre la Roma et le Napoli, José Mourinho et Luciano Spalletti ont vu rouge. Simone Inzaghi a été exclu alors que l'Inter recevait la Juventus et Gian Piero Gasperini a été renvoyé en tribunes pendant Atalanta-Udinese.

Les quatres coachs connaissent leurs sanctions: ils sont suspendus pour une rencontre et manqueront la prochaine journée de championnat.