Bryan Heynen et Junya Ito sur la touche

Deux cadres de moins pour le Racing Genk en Coupe de Belgique.

Sur une mauvaise série de six défaites consécutives, le Racing Genk doit se servir de la Coupe pour retrouver le chemin de la victoire. Malgré quelques absences.

Les Limbourgeois se déplacent à Winkel et ne pourront pas compter sur Carlos Cuesta et Simen Juklerod, blessés de longue date. Mais Junya Ito et Bryan Heynen sont également forfaits. Les deux joueurs avaient été remplacés contre Gand, dimanche. Mais le club se dit confiant: ils devraient pouvoir tenir leur place, samedi, en championnat, à Zulte Waregem.