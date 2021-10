Geoffry Hairemans : "Heureux d'avoir été important pour une fois"

Hairemans a passé une très belle soirée. Il est l'un des joueurs qui a eu sa chance et il a immédiatement saisie en étant décisif en Coupe contre l'Union. Avec un but et une passe, il a guidé le KV Malines vers les huitièmes de finale de la Croky Cup.

Geoffry Hairemans a bien résumé le match. "Nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions, mais le gardien de l'Union a fait un cadeau et nous l'avons saisi. Nous sommes très heureux de ce 2-0, car nous n'avons pas créé beaucoup plus que notre adversaire", a confié l'ailier à l'issue de la partie.

Avec un but et une passe décisive, Hairemans était en fait l'homme du match. "Cela faisait un moment que je n'avais pas pu participer à une rencontre avec le KaVé et je suis heureux d'avoir pu être important pour l'équipe à nouveau."



En championnat, l'ancien joueur de l'Antwerp s'assoit sur le banc plus souvent qu'auparavant. "Ce n'est pas de la frustration. Nous nous en sortons bien avec 13 points sur 15 et nous avons un bon noyau. Je suis content de cette soirée et nous verrons à l'avenir. Être sur le banc de touche n'est pas drôle, mais on peut relativiser. Je n'ai plus 18 ans non plus, mais je suis content de cette soirée", a conclu Geoffry Hairemans.