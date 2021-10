Joey Barton crée la polémique outre-Manche après ses propos sur l'Holocauste

Depuis février 2021, l'Anglais entraîne les Bristol Rovers. Alors qu'il n'avait pas su mener à bien l'opération sauvetage en League One, il était resté chez les Pirates dans l'échelon inférieur. Réputé pour ses frasques quand il était joueur, Barton n'a pas changé en devenant entraîneur.

Après une nouvelle défaite face à Newport County (3-1) samedi, Joey Barton a comparé les blessures récurrentes de ses joueurs à l'Holocauste. Forcément, l’emploi du terme Holocauste a choqué outre-Manche, fait polémique et a fait réagir plusieurs personnes, à commencer par le conseiller de la ville Fabian Breckels. Membre associé du Jewish Labour Movement, il a déclaré que les commentaires du coach étaient épouvantables. Il a également critiqué le fait que le club n'a toujours pas publié de communiqué jusqu'à présent.

Dame Helen Hyde, administratrice du National Holocaust Center and Museum, estime que cette analogie démontre surtout un manque de connaissance de la part de l'ancien joueur de l'OM. "Je ne pense pas que M. Barton sache ce que signifie ce mot et il n'est certainement pas conscient de l'énorme tristesse et de l'offense qu'il a causées. Puis-je lui suggérer de se renseigner sur ces événements tragiques."

The Telegraph indique toutefois que le Britannique devrait s’en tirer avec une simple lettre de rappel à l’ordre de la part de la Fédération.