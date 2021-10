Loïc Bessilé après l'échec de Charleroi en Coupe: "On est déçu, mais il faut aller de l'avant"

Le Sporting de Charleroi a dominé, mais n'a pas trouvé l'ouverture face à Lommel. Un mutisme finalement fatal aux Zèbres durant la séance de tirs au but.

Éliminés d'entrée en Coupe de Belgique par une équipe de Division 1B, les Zèbres étaient logiquement touchés au moral, mercredi soir. "C'est la déception, forcément, dans le vestiaire, mais il faut vite se remettre au travail", estime Loïc Bessilé.

"Se focaliser sur le match contre Eupen"

Le défenseur central de 22 ans était titulaire pour la première fois depuis son arrivée à Charleroi, et il avait forcément rêvé d'une première plus joyeuse. Il pense d'ailleurs que les Zèbres auraient dû faire la différence dans les 90 minutes premières minutes. "On a maîtrisé le match, il nous fallait plus spécialement trouver l'opportunité de concrétiser. On a eu plusieurs occasions et plus de temps forts en première période, mais durant tout le match a cherché à faire la différence. Il nous a manqué la finition, ce but qui aurait fait la différence", analyse-t-il.

Mais le Togolais insiste: les Zèbres doivent directement tourner le bouton. "Dès jeudi, on va se reprendre et se focaliser sur le match contre Eupen. Il faut aller de l'avant le plus rapidement possible."