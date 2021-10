Antonio Rüdiger évoque son avenir

Métamorphosé depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea l'hiver dernier, l'Allemand s'est imposé comme un cadre des Blues ces derniers mois. Libre en juin prochain, le défenseur central allemand cristallise l'attention.

La situation contractuelle d'Antonio Rüdiger (28 ans, 12 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison), lié au club londonien jusqu'en juin, fait beaucoup parler et alimente les rumeurs sur son avenir.

"La chose la plus importante, c'est que je me sens heureux ici. S'ils regardent bien, les gens peuvent voir que je suis heureux", a déclaré le défenseur central au Guardian. "Concernant mon contrat, je discute avec le club. Tout se passe comme je l'avais dit après l'Euro. Mais cela ne regarde personne. Il y a des discussions entre Marina (Granovskaia, la DG de Chelsea) et mon agent. Je n'ai rien à faire des rumeurs. Ça ne me perturbe pas. Je suis focalisé sur ce que je dois faire", a souligné l'ancienn joueur de l'AS Roma.

Ces dernières semaines, l'Allemand est cité au Real Madrid, au Bayern Munich ou encore à la Juventus Turin.